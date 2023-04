Blickpunkt Sport mit Felix Brych und Sven Laumer

Ohne Schiri geht es nicht. Bei knapp 1,5 Millionen Fußballspielen, die pro Saison auf Deutschlands Fußballplätzen stattfinden, braucht es entsprechend Personal, um die Partien auch zu leiten. 95 Prozent der Spiele finden im Ligenbetrieb des Jugend- und Amateurbereichs statt, dort werden junge Schiedsrichter jedoch zunehmend zur Zielscheibe verbaler und körperlicher Angriffe.

In allen Regionen Bayerns ist der Schiedsrichter*innen-Mangel so groß, dass Spiele teilweise nicht mehr besetzt werden können. Der Mittelfranke Sven Laumer ist seit Juni 2022 Vorsitzender im Verbands-Schiedsrichter-Ausschuss (VSA). Dort will er in den nächsten vier Jahren den Schiedsrichterbereich auf allen Ebenen fit für die Zukunft zu machen. Mehr zu seinen Plänen erfahren wir am Sonntag im Gespräch mit Moderatorin Julia Scharf.

Probleme an der Basis

Auch Schiedsrichter Felix Brych beschäftigt das Thema: "An der Basis haben wir inzwischen Probleme, weil viele junge Kollegen aufhören in den ersten Monaten, weil etwas Schlimmes passiert ist, weil sie angepöbelt wurden, vielleicht auch körperlich attackiert worden sind“, so der 47-Jährige.

Brych hat Erfahrung in der Bundesliga und auf internationaler Ebene. In seiner Karriere stand er bei den wichtigsten Turnieren im Fußball auf dem Platz. Von der großen Bühne verabschiedete sich der Weltschiedsrichter von 2017 im Dezember 2021, in Deutschlands höchster Spielklasse will er weiter pfeifen und jetzt mit 47 Jahren noch eine Saison dranhängen. "Ich bin fit, pfeife eine gute Saison und habe immer noch Spaß," sagte er dem kicker. Danach würde der Münchner "gerne im Bereich der Ausbildung tätig sein."

