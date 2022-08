Blickpunkt Sport mit FCN-Keeper Mathenia und Radstar Brennauer

Blickpunkt Sport meldet sich pünktlich zum Bundesliga-Start wieder mit aktuellen Berichten und Gästen zu den Highlights des Sportwochenendes zurück.

Die Gäste im Studio

Nach einem erfolgreichen Auftakt lässt Zweitligist 1. FC Nürnberg die Club-Fans schon vom Aufstieg träumen. Am Tormann soll es nicht scheitern, glaubt BR-Sportreporter Bernd Schmelzer im "Eins gegen eins" mit Lukas Schönmüller. Christian Mathenia sei ein Aufstiegstorhüter. Was der Keeper dazu sagt, erfahren wir am Sonntag ab 21.45 Uhr im Gespräch mit Moderator Markus Othmer.

Lisa Brennauer, Bayerns beste Radsportlerin, verabschiedet sich dagegen von der Profibühne. Ihr letztes Rennen wird sie bei den European Championships in München bestreiten. Im Blickpunkt spricht sie über ihr Karriereende und die Pläne für die Zukunft.