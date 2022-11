Blickpunkt Sport mit FC Augsburg Trainer Enrico Maaßen

Club und Fürth im Abstiegskampf

Auch der FC Bayern ist Thema in der Sendung. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann ist am Samstagabend zu Gast bei Schalke 04 zum letzten Spiel des Jahres 2022. Der FC Augsburg und Studiogast Maaßen wiederum empfangen zuhause den VfL Bochum.

Eine Woche vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gibt DFB-Präsident Bernd Neuendorf BR24-Sport ein Exklusivinterview.

In der zweiten Liga stecken die fränkischen Vereine tief im Abstiegskampf. Der 1. FC Nürnberg und die SpVgg Greuther Fürth haben beide bereits den Trainer gewechselt. In Nürnberg ist der Effekt weitgehend verpufft. Am Sonntag empfangen die Franken den SC Paderborn. In Fürth feierte der neue Coach Alexander Zorniger drei Siege zum Einstand. Am Sonntag geht es zum SV Darmstadt 98.

In der dritten Liga steckt die SpVgg Bayreuth tief im Abstiegskampf. Am Sonntag steht das Gastspiel bei Viktoria Köln an.

Am Sonntag ist die NFL zu Gast in der Münchner Arena. Thema u.a. in der Sendung: Woher kommt der NFL-Hype?