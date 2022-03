Blickpunkt Sport mit Ex-Fußballer und Trainer Peter Stöger

Peter Stöger ist vor dem Rückspiel-Duell des FC Bayern in der Champions League gegen RB Salzburg zu Gast im Blickpunkt Sport mit Moderator Markus Othmer. Im österreichischen Fußball kennt er sich so gut aus wie fast kein anderer.

Der in Wien geborene war als Spieler viermal österreichischer Meister und dreimal Cupsieger. Nach seiner aktiven Karriere war er als Trainer und Sportdirektor aktiv. Auch in dieser Zeit sammelte er in der Alpenrepublik zahlreiche Titel.

Für die österreichische Nationalmannschaft hat Stöger 65 Spiele absolviert und 15 Tore geschossen. Dementsprechend ist auch die Geschichte des ganz besonderen Duells zwischen Österreich und Deutschland ein gutes Thema für ihn.