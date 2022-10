Blickpunkt Sport mit Ermedin Demirovic

Für Ermedin Demirovic läuft es richtig gut bei seinem neuen Arbeitgeber, dem FC Augsburg. Im Sommer kam der 24-jährige Angreifer von Ligakonkurrent SC Freiburg zu den Schwaben - im "Tausch" mit Michael Gregoritsch, der den umgekehrten Weg ging. Bislang kommt der gebürtige Hamburger, der für die Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina spielt, auf vier Bundesligatore in acht Spielen. In Blickpunkt Sport verrät er, wie er sich in Augsburg eingelebt hat und was er mit dem FCA erreichen will.

Zorniger-Premiere in Fürth

Einen Rückblick gibt es auch auf die Woche des FC Bayern München mit dem Champions-League-Spiel beim FC Barcelona und der Heimpartie gegen den 1. FSV Mainz 05. Dazu blicken wir auf Zweitligist SpVgg Greuther Fürth. Die Franken haben bereits am Freitagabend Mitabsteiger Arminia Bielefeld zu Gast - es ist die erste Partie mit dem neuen Cheftrainer Alexander Zorniger an der Seitenlinie.

Aktuell vom Tage gibt es neben den ersten Free-TV-Bildern der Sonntagsspiele in der Fußball-Bundesliga auch die Highlights vom Auftritt des FC Ingolstadt 04 gegen Viktoria Köln in der 3. Liga.

Zum Schluss gibt wie gewohnt Kult-Taxifahrer Isaak Cissé seinen Senf zum aktuellen Geschehen dazu.