Blickpunkt Sport mit Dietmar Hamann und Andreas Bernard

Mit Dietmar "Didi" Hamann und dem Journalist und Buchautor Andreas Bernard diskutieren wir das Thema "Wo sind die Straßenkicker im Fußball? Macht der 'System-Fußball' die Kreativität kaputt?"

Andreas Bernard, geboren 1969 in München, lehrt Kulturwissenschaften an der Leuphana-Universität Lüneburg und ist Autor mehrerer erfolgreicher Sachbücher. Dazu gehört auch der Titel "Wir gingen raus und spielten Fußball", in dem er eine Fußball-Kindheit im München der siebziger und achtziger Jahre beschreibt.

Hamann - Nationalspieler und Champions-League-Sieger

Hamann absolvierte bis 1998 insgesamt 106 Bundesliga-Partien für den FC Bayern München, bevor er zum englischen Verein Newcastle United wechselte. Von dort ging er zum FC Liverpool, bei dem er sieben Jahre aktiv war und 191 Spiele in der Premier League absolvierte. Danach war er für Manchester City aktiv. In der Nationalmannschaft kam er zu 59 Einsätzen. Mit dem FC Bayern hatte er zwei Meisterschaften gewonnen und jeweils einmal den DFB- und den UEFA-Pokal. Mit dem FC Liverpool gewann er die Champions League 2005.