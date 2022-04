Blickpunkt Sport mit Christian Träsch und Wigald Boning

Christian Träsch: Ex-Nationalspieler mit Wurzeln in Ingolstadt

Der ehemalige Nationalspieler Christian Träsch hat mit dem FC Bayern-Trainer Julian Nagelsmann eine besondere Wette am Laufen. Für Deutschland hat er von 2009 bis 2011 insgesamt zehn Länderspiele absolviert. Nach seinen ersten Schritten beim TV 1861 und beim MTV Ingolstadt sowie beim Fußballinternat des TSV 1860 München startete er in der Bundesliga. Sein Debüt in der obersten Spielklasse gab er beim VfB Stuttgart im Jahr 2008. Nach einigen Jahren beim VfL Wolfsburg wechselte er in seine Geburtsstadt zum FC Ingolstadt 04.

Entertainer und Marathonläufer Wigald Boning

Neben seinen Auftritten als Entertainer ist Wigald Boning höchst sportlich unterwegs. Im Jahr 2001 absolvierte er seinen ersten Marathon. Daraus entwickelte sich eine neue Leidenschaft. Im vergangenen Jahr ist er jede Woche einen Marathon gelaufen. Darüber hat er ein Buch geschrieben. Darin erzähl Boning auf seine unverwechselbare Art von seinen skurrilen Trainingserlebnissen und ungewöhnlichen Übungsmethoden sowie von heroischen Kämpfen mit dem inneren Schweinehund.