Blickpunkt Sport mit Carina Wenninger und Ramona Hofmeister

Die FC Bayernfrauen treffen in der Champions League am kommenden Dienstag (22.3., 18.45 Uhr) auf Paris St. Germain. "Ich denke schon, dass wir auch in der Champions League zu den Topfavoriten gehören", hatte Lea Schüller schon nach dem Einzug ins Viertelfinale klar gestellt. Vor dem ersten Pflichtspiel, das die FCB-Frauen in der Münchner Arena austragen, ist Abwehrspezialistin Carina Wenninger zu Gast bei Julia Scharf. Die Österreicherin läuft seit der Saison 2008/09 in der ersten Mannschaft der Münchnerinnen auf und hat bislang drei Deutsche Meistertitel (2015/2016/2021) und einen DFB-Pokalsieg mitgefeiert. Der Titel in der Königsklasse fehlt ihr noch!

Hofmeister mit kleiner Kristallkugel

Ramona Hofmeister fährt ihre Erfolge dagegen mit dem Snowboard ein. Im Parallel-Riesenslalom gehört sie zu den besten Fahrerinnen der Welt. Auch in dieser Saison hat die 25-Jährige gezeigt, dass mit ihr zu rechnen ist. Zum dritten Mal gewann sie in Folge die Disziplinenwertung. Wie es ihr damit geht, erzählt sie im Blickpunkt Sport.

Fußball Bundesliga aktuell mit den Sonntags-Spielen:

Fußball Bundesliga: RB Leipzig – Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg – Bayer Leverkusen, 1. FC Köln – Borussia Dortmund

Der FC Bayern nach dem Spiel gegen Union Berlin 2. Fußball Bundesliga aktuell : 1. FC Nürnberg – Dynamo Dresden

: 1. FC Nürnberg – Dynamo Dresden Fußball 3. Liga aktuell : Waldhof Mannheim - TSV 1860 München

: Waldhof Mannheim - TSV 1860 München Fußball Frauen: Der FC Bayern vor der Champions League-Begegnung Paris St. Germain

Der FC Bayern vor der Champions League-Begegnung Paris St. Germain Eishockey Frauen / Play Off: eventuell 4. Spiel ERC Ingolstadt – ECDC Memmingen

/ Play Off: eventuell 4. Spiel ERC Ingolstadt – ECDC Memmingen Aktueller Wintersport vom Tage

Außerdem: Taxifahrer Isaak Cissé nach dem Erhalt des Bayerischen Verdienstordens