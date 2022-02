Blickpunkt Sport mit Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann

Denise Herrmann hat bei den Olympischen Spielen in Peking nicht nur die Konkurrenz mit ihrem Lauf über die 15 Kilometer zu Gold überrascht. Es war ihre erste olympische Einzelmedaille als Biathletin. "Ich habe ja dieses Jahr schon ordentlich auf die Fresse gekriegt, ich wusste aber einfach, dass ich es kann", sagte die ehemalige Langläuferin nach dem bislang größten Erfolg ihrer Karriere. Zu Sensationsgold im Einzel konnte die 33-Jährige zudem Bronze mit der Staffel feiern.

Nach den Strapazen in China hatte Herrmann ganz besondere Belohnungen im Auge: "Ausspannen, im eigenen Bett schlafen und einheimisches Essen" in ihrer Wahlheimat Ruhpolding standen ganz oben auf ihrer Wunschliste. Ob es dazu noch die heiß ersehnte "Leberkäse-Semmel" gab, verrät die 33-Jährige vielleicht am Sonntag um 21.45 Uhr im Gespräch mit Moderator Markus Othmer.