Blickpunkt Sport mit Baier, Hecking und Hofmeister

"Mein Ziel und Wunsch war es, meine Karriere beim FC Augsburg zu beenden, auch wenn es jetzt anders gekommen ist, als ich es mir vorgestellt habe", erklärte Baier diese Woche in einem Videostatement in den sozialen Netzwerken: "Ich werde nach 17 Profijahren meine Schuhe an den Nagel hängen."

Im Gespräch mit Moderator Markus Othmer gibt Daniel Baier Einblick in seine Pläne für die Zukunft.

Im Gespräch: Ramona Hofmeister und Dieter Hecking

In der vorigen Saison war Ramona Hofmeister nicht zu stoppen und avancierte zur weltbesten Snowboarderin. Jetzt soll die Serie weitergehen. Neben Weltmeisterin Selina Jörg kann auch das ganze Team Snowboard Germany international vorne mitmischen. Wie hat der Start am Wochenende in die Saison geklappt?

Dieter Hecking soll dageen den krisengeplagten Zweitligisten 1. FC Nürnberg als Sportvorstand wieder nach oben führen. Wie viel ist ihm dabei seit Juli schon gelungen?

