Blickpunkt Sport mit Azzouzi, Hillringhaus und Palzer

Ein unvergessliches Tor: Keeper Gerald Hillringhaus erzielte am 23. September 1989 für den SV Türk Gücü München in der 89. Minute gegen den MTV Ingolstadt per Seitfallzieher nach einer Ecke den 1:1-Ausgleich. Das Tor wurde zum Tor des Monats gewählt. Fast 32 Jahre später blickt der Torschütze in Blickpunkt Sport zurück.

Dazu spricht Rachid Azzouzi, Manager der SpVgg Greuther Fürth, über die Aufstiegschancen der Spielvereinigung nach dem prestigeträchtigen Franken-Derby. Und Sport-Allrounder Toni Palzer erzählt von seiner Wandlung vom Skibergsteiger zum Radprofi.

Weitere Themen

Fußball-Bundesliga aktuell mit TSG 1899 Hoffenheim - 1. FSV Mainz 05, Hertha BSC - Bayer 04 Leverkusen und SC Freiburg - FC Augsburg

Rückblick auf das Bundesliga-Spiel FC Bayern München - VfB Stuttgart

2. Fußball-Bundesliga aktuell mit dem Franken-Derby SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg und Würzburger Kickers - SSV Jahn Regensburg

3. Liga aktuell mit SpVgg Unterhaching - Hallescher FC sowie FC Bayern München II - SV Wehen Wiesbaden.

Außerdem 50 Jahre "Tor des Monats" und der 60. Geburtstag von Lothar Matthäus

sowie Wintersport aktuell.

Moderation: Markus Othmer