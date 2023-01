Blickpunkt Sport mit ARD-Biathlon-Experte Arnd Peiffer

Mit ARD-Biathlon-Experte Arnd Peiffer blickt die Moderatorin Julia Scharf am Sonntag, den 29. Januar ab 21.45 Uhr, auf die Biathlon-Heim-WM in Oberhof (6.-19. Feburar). Welche Chancen die deutschen Biathletinnen und Biathleten haben, weiß der Olympia-Sieger von 2018 einzuschätzen. Außerdem sind die Folgen der Corona-Pandemie für den Sport Thema der Sendung.

Drei Jahre nach Corona: Wie geht es dem bayerischen Sport heute?

Vor drei Jahren wurde der erste Corona-Fall in München gemeldet. Es folgten Lockdowns und das Herunterfahren des kompletten öffentlichen Lebens. Auch im Sport ging nichts mehr. Die Sendung stellt die Frage: Wie geht es dem Sport heute drei Jahre nach Beginn der Pandemie?

FC Bayern und Augsburg mit kniffligen Aufgaben

Auch die Fußball-Bundesliga ist Teil der Sendung. Die Bayern und Augsburg sind bereits am Samstag im Einsatz. Die Bayern empfangen Eintracht Frankfurt zum Spitzenspiel. Augsburg reist zum SC Freiburg. In Blickpunkt Sport gibt es neben den Sonntagspartien ausführliche Hintergrundberichte der beiden Partien.

Rückrundenauftakt beim 1. FC Nürnberg

Nach der Bundesliga startet an diesem Wochenende auch die zweithöchste Spielklasse in die Rückrunde und damit auch der 1. FC Nürnerg. In Blickpunkt Sport sehen Sie eine Zusammenfassung des Rückrundenauftakts gegen den FC St. Pauli.

Zudem fasst die Sendung die Geschehnisse des Wintersport-Wochenendes für Sie kompakt zusammen.

Die Themen der Sendung am 29. Januar