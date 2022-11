Blickpunkt Sport mit Alexander Zorniger und Christian Springer

Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth ist unter dem neuen Trainer Alexander Zorniger weiter auf Erfolgskurs. Die Franken liegen in der Tabelle auf Rang zehn noch vor dem Stadtrivalen 1. FC Nürnberg. "So gehen wir in die Winterpause, bereiten uns drei Wochen vor Weihnachten vor und drei Wochen danach vor", sagte Trainer Alexander Zorniger nach dem 1:1 gegen Tabellenführer Darmstadt 98. Und wünschte schon Mal: "Schöne Weihnachten Euch allen dann jetzt schon, schöne WM, Schwachsinns-WM."

Springers Blick auf die WM in Katar

Eine eigene Sicht auf die WM hat auch Kabarettist Christian Springer: "Ich habe den Fußball nie als Menschenrechtsdiplomat gesehen. Und habe mir ganz viele Spiele in meinem Leben schon angeschaut, die in Schurkenstaaten stattgefunden haben", so der Vorstand des gemeinnützigen Vereins Orienthelfer e.V..

Außerdem gibt es einen Rückblick auf die ersten Weltcup-Slaloms der Frauen in Levi/Finnland und das Achtelfinale im DFB-Pokal der Frauen zwischen dem 1. FC Nürnberg und Meister VfL Wolfsburg.

Die Themen der Sendung