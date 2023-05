Artikel mit Video-Inhalten

> Sport > Blickpunkt Sport: Letzter Spieltag der 3. Liga

Blickpunkt Sport: Letzter Spieltag der 3. Liga

Der letzte Spieltag in der 3. Liga steht in "Blickpunkt Sport" am Samstag im Mittelpunkt. Noch einmal sind die drei bayerischen Klubs gefordert. Dazu entscheidet sich, wer neben der SV Elversberg in die 2. Liga aufsteigt und wer Relegation spielt.