Blickpunkt Sport: Highlights der 3. Liga und Wintersport

In der 3. Liga müssen zwei sorgengeplagte bayerische Vereine ran. Die SpVgg Bayreuth, die am vergangenen Spieltag vom SV Wehen per Hattrick überrumpelt wurde, ist zu Gast beim VfL Osnabrück. Und der FC Ingolstadt versucht, den freien Fall durch einen Erfolg beim 1. FC Saarbrücken aufzuhalten.

Wintersport mit zwei Weltmeisterschaften

Bei der Biathlon-Heim-WM in Oberhof sind die beiden Staffeln am Start. In Frankreich absolvieren die Frauen bei der Alpinen Ski-Weltmeisterschaft den Slalom.