Blickpunkt Sport: Highlights der 3. Liga und mehr

Mit Spannung wird am Samstag das Debüt von Guerino Capretti als neuer Trainer des FC Ingolstadt erwartet. Der FCI trifft dann auf Borussia Dortmund II - beide Mannschaften haben in den drei Partien seit der Winterpause noch nicht gepunktet. Wollen die Ingolstädter noch einmal ins Aufstiegsrennen eingreifen, würde ein Sieg am Samstag die Ambitonen unterstreichen.

Bereits am Freitagabend gastiert die SpVgg Bayreuth beim SC Freiburg II. Die Oberfranken sind mit zwei Heimsiegen gut ins neue Jahr gestartet. Im Breisgau könnte Winterneuzugang Agyemang Diawusie sein Debüt für die Altstadt geben.

Wintersport-Highlights und Hockey-Final-Four

"Blickpunkt Sport" am Samstag (17.15 Uhr im BR Fernsehen und im Stream) berichtet ausführlich von beiden Partien.

Außerdem im Programm: Das Wichtigste aus dem Wintersport und Hockey: In der Frauen-Hockey-Bundesliga trifft der Münchner SC im Bundesliga-Final-Four in Frankfurt am Main in seinem Halbfinale auf den Club an der Alster.