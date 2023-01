Blickpunkt Sport: Highlights der 3. Liga und mehr

Bayerisches Drittliga-Duell am 20. Spieltag zwischen der SpVgg Bayreuth und dem FC Ingolstadt 04: Die SpVgg Bayreuth kämpft gegen den Abstieg aus der 3. Liga. Nach 19 Spieltagen liegen die Oberfranken mit nur 16 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz - allerdings fehlen nur zwei Punkte zum rettenden Ufer - zu Rang 16, auf dem derzeit die Reservemannschaft von Borussia Dortmund steht.

Richtungsweisendes Derby für beide Teams

Dagegen träumen die Schanzer noch von der Rückkehr in die 2. Bundesliga - auch wenn sie nach der 3:4-Niederlage letzten Samstag gegen Tabellenführer Elversberg wieder in weite Ferne gerückt ist. Als Tabellen-Siebter haben die Ingolstädter fünf Zähler Rückstand auf die Saarbrückener, die auf dem dritten Platz stehen. Ein Dreier im Hans-Walter-Wild-Stadion ist demnach Pflicht für das Team von Rüdiger Rehm, wenn sie weiter ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden will.

Ski-Weltcup-Rennen in Cortina d'Ampezzo

Neben der 3. Liga steht am Samstag wieder viel hochkarätiger Wintersport auf dem Programm. Höhepunkt ist sicher das Super-G-Rennen der Männer im italienischen Cortina d'Ampezzo. Außerdem spielen in der Deutschen Eishockey-Liga die Straubinger Tigers gegen den EHC Red Bull München.