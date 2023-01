Blickpunkt Sport: Highlights der 3. Liga und mehr

Mit dem 19. Spieltag endet an diesem Samstag die Hinrunde in der 3. Liga. Für die drei bayerischen Klubs stehen dabei richtungsweisende Partien an.

Der FC Ingolstadt ist bei Tabellenführer SV Elversberg zu Gast und will die jüngste 1:2-Heimniederlage gegen den FC Erzgebirge Aue vergessen machen. Punkten ist Pflicht für die Schanzer, wenn sie weiter ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden wollen.

Angezählter Köllner beim TSV 1860

Gleiches gilt für den TSV 1860 München. Die Mannschaft des angezählten Trainers Michael Köllner empfängt den FSV Zwickau. Ein Dreier muss unbedingt her - nicht nur für Köllner, der bei einer Niederlage wohl nicht mehr zu halten wäre. Auch für das Team, das nur mit einem Sieg den Anschluss an die Spitzengruppe halten kann.

Bayreuth nach bester Saisonleistung im Aufwind

Punkten muss und möchte auch die SpVgg Bayreuth bei Erzgebirge Aue. Nach der bisher besten Saisonleistung im ersten Spiel des Jahres gegen Borussia Dortmund II (3:1) sollte die Brust beim Team von Trainer Thomas Kleine breit genug sein, auch in Aue mitzuspielen und zu versuchen, etwas mitzunehmen.

