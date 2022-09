Blickpunkt Sport: Highlights der 3. Liga und mehr

Man darf gespannt sein auf die Reaktion der Münchner Löwen nach dem überraschenden Aus unter der Woche im bayerischen Landespokal. In der Liga lief es ja bisher gut - nur eine Niederlage in Elversberg musste die Mannschaft von Trainer Michael Köllner bislang hinnehmen. Bei Borussia Dortmund II soll nun wieder ein Dreier her.

Nicht so gut läuft es für die SpVgg Bayreuth, die Dynamo Dresden zu Gast hat. Eine schwierige Aufgabe - immerhin wird das Hans-Walter-Wild-Stadion mal wieder gut besucht sein. Ob die Unterstützung reicht, um die nächsten wichtigen Heimpunkte einzufahren?

Fürth empfängt Sandhausen

In der 2. Bundesliga hat außerdem die SpVgg Greuther Fürth den SV Sandhausen zu Gast. Außerdem blicken wir auf den Tabellenzweiten der Regionalliga Bayern, die SpVgg Unterhaching. Das Team empfängt die SpVgg Ansbach.

Saisonstart für medi Bayreuth

Abgerundet wird die Sendung mit einem Rückblick auf das erste Saisonspiel von medi Bayreuth in der Basketball-Bundesliga (BBL) gegen die Fraport Skyliners aus Frankfurt.

Die Themen der Sendung im Überblick

Fußball 3. Bundesliga: SpVgg Bayreuth – Dynamo Dresden

Borussia Dortmund II – TSV 1860 München

Fußball 2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth – SV Sandhausen

Fußball Regionalliga Bayern: Nachbericht / SpVgg Unterhaching – SpVgg Ansbach

Basketball Bundesliga: Nachbericht / Medi Bayreuth – Skyliners Frankfurt

Moderation: Tom Meiler