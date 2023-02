Blickpunkt Sport: Highlights der 3. Liga und Frauen-Bundesliga

Am letzten Wochenende hat der TSV 1860 München beim Debüt von Interimstrainer Günther Gorenzel den sicher geglaubten Sieg noch in den Schlussminuten weggeworfen. Gegen den Tabellenletzten aus Meppen soll jetzt wieder ein Sieg her, um den Anschluss an die Aufstiegsränge zu halten.

Wintersport, Greuther Fürth und die Bayern-Frauen

Schon am Freitagabend ist die SpVgg Greuther Fürth in Karlsruhe zu Gast. Die Mittelfranken haben sich mit dem Derbysieg gegen den Club zuletzt weiter in der Tabelle nach oben geschoben. Ziemlich weit oben in der Fußball-Bundesliga der Frauen steht der FC Bayern. Allerdings ist der VfL Wolfsburg an der Tabellenspitze schon enteilt und Eintracht Frankfurt steht liegt noch einen Punkt vor den Bayern auf Rang zwei. Das könnte sich am Samstag aber schon ändern. Dann treffen die Bayern und die Eintracht im direkten Duell aufeinander.

Außerdem fahren die Frauen bei der Ski-WM in Méribel das Abfahrtsrennen, und die deutschen Männer sprinten bei der Biathlon-WM in Oberhof um die Medaillen.