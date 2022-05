Blickpunkt Sport: Highlights der 3. Liga und der Regionalliga

Im Fernduell mit dem VfL Osnabrück und Waldhof Mannheim kämpft der TSV 1860 München am letzten Spieltag um Platz vier in der 3. Liga und damit um die Qualifikation für den DFB-Pokal. Zu Gast im Grünwalder Stadion ist Borussia Dortmund II (ab 14.00 Uhr auch live im BR Fernsehen und im Stream auf BR24 Sport).

Zudem gibt es eine ausführliche Zusammenfassung des vorerst letzten Spiels der Würzburger Kickers in der 3. Liga. Die Mainfranken sind zu Gast beim FSV Zwickau.

SpVgg Bayreuth kann aufsteigen

Spannend ist es in der Regionalliga: Wenn die SpVgg Bayreuth die Partie gegen Viktoria Aschaffenburg gewinnt, stehen die Oberfranken als Aufsteiger in die 3. Liga am vorletzten Spieltag fest. Nur die Bayern Amateure können die "Oldschdod" theoretisch noch gefährlich werden. Die Münchner haben fünf Punkte Rückstand auf Bayreuth und empfangen bereits am Freitagabend Wacker Burghausen. Beide Partien zeigen wir in der Zusammenfassung.