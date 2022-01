LIVE am 22.01.2022

Artikel mit Video-Inhalten

Blickpunkt Sport: Die Highlights der 3. Liga und Wintersport

Die 3. Liga in Blickpunkt Sport am Samstag ab 17.15 Uhr: Sehen Sie Zusammenfassungen der Spiele der 3. Liga mit bayerischer Beteiligung - und die Zweitliga-Partie von Nürnberg in Düsseldorf. Die Freunde des Wintersports kommen auch nicht zu kurz.