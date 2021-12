Blickpunkt Sport: Die Highlights der 3. Liga und Wintersport

Nach dem "Beben" beim TSV 1860 München und den Irritationen um Löwen-Kapitän Sascha Mölders muss die Mannschaft das Thema abschütteln und bei Borussia Dortmund II dringend punkten. Wie sich das Team von Trainer Michael Köllner im Stadion "Rote Erde" schlägt, sehen Sie in Blickpunkt Sport am Samstag.

Dazu gibt es eine Zusammenfassung der Drittligapartie Türkgücü München - 1. FC Kaiserslautern sowie einen Rückblick auf die Zweitligapartien des SSV Jahn Regensburg (gegen Werder Bremen) und des 1. FC Nürnberg (gegen den FC Schalke 04).

Auch im Wintersport geht es an diesem Wochenende wieder hoch her: Wir berichten vom Biathlon-Weltcup in Hochfilzen und blicken auf die Alpinen Skifahrer in Val d'Isère bzw. St. Moritz.