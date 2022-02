Blickpunkt Sport: Die Highlights der 3. Liga und Olympia

In der 3. Liga rollt der Ball - und alle bayerischen Vereine sind am Samstag gefordert. Türkgücü München empfängt Waldhof Mannheim. Die Würzburger Kickers treten mit ihrem neuen Trainer Ralf Santelli zuhause gegen den MSV Duisburg an. Der TSV 1860 München ist zu Gast beim SV Meppen. Zudem zeigen wir die Höhepunkte des Tages von den Olympischen Winterspielen in Peking.