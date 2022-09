Blickpunkt Sport: Die Highlights der 3. Liga und mehr

Am 8. Spieltag in der 3. Liga tritt Tabellenführer TSV 1860 beim Überraschungszweiten SV Elversberg an. FC Ingolstadt empfängt Waldhof Mannheim. Die SpVgg Bayreuth hofft gegen den 1. FC Saarbrücken auf den zweiten Heimsieg der Saison. Blickpunkt Sport zeigt ausführliche Zusammenfassungen der Partien.

In der Regionalliga Bayern berichten wir über das Spiel FC Pipinsried - Viktoria Aschaffenburg.

Zudem zeigen wir einen Nachbericht des Spiels 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld.

Ihr Moderator ist Tom Meiler.