Blickpunkt Sport: Die Highlights der 3. Liga und mehr

Der TSV 1860 München ist mit einem Sieg in die Saison gestartet. Am 2. Spieltag ist der VfB Oldenburg Gast bei den Löwen. Aufsteiger SpVgg Bayreuth hofft nach der Auftaktniederlage gegen den FC Ingolstadt jetzt auf einen Dreier gegen SC Freiburg II. Blickpunkt Sport zeigt die Spiele in der Zusammenfassung.

In der Regionalliga Bayern trifft der SV Heimstetten auf den 1.FC Schweinfurt.

Das Programm im Einzelnen

Fußball 3. Liga: TSV 1860 München - VfB Oldenburg

Fußball 3. Liga: SpVgg Bayreuth - SC Freiburg II

Fußball 3. Liga: Telegramm mit Hallescher FC – Dynamo Dresden | SV Elversberg – FC Saarbrücken

Fußball Regionalliga Bayern: SV Heimstetten - 1.FC Schweinfurt

Moderation: Tom Meiler