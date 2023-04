Blickpunkt Sport: Die Highlights der 3. Liga

Saisonendspurt in der 3. Liga, und sowohl für die SpVgg Bayreuth als auch für den FC Ingolstadt geht es noch um etwas. Die Bayreuther stehen auf einem Abstiegsplatz und müssen gegen den MSV Duisburg schon fast gewinnen, um die kleine Chance auf den Klassenerhalt zu wahren.

Der FC Ingolstadt steht zwar noch klar über dem Strich, aber auch das Team von Trainer Michael Köllner braucht noch Punkte, um nicht weiter abzurutschen und doch noch in akute Abstiegsgefahr zu geraten. Zuhause gegen den SC Verl soll am Samstag ein Erfolgserlebnis her.

Rückblick auf Fürth gegen Heidenheim

Bereits am Freitagabend hat in der 2. Bundesliga die SpVgg Greuther Fürth den 1. FC Heidenheim zu Gast. Während die Heidenheimer mit dem SV Darmstadt 98 und dem Hamburger SV die ersten drei Plätze wohl unter sich ausmachen werden, ist das Kleeblatt noch nicht endgültig gerettet. Zuletzt enttäuschte das Team von Trainer Alexander Zorniger in Rostock.

Aus der Regionalliga Bayern zeigen wir zudem die Partie des FC Bayern München II gegen den TSV Aubstadt.

Alle Themen der Sendung im Überblick

Fußball 3. Liga: SpVgg Bayreuth – MSV Duisburg

Fußball, 3. Liga: FC Ingolstadt – SC Verl

Fußball 2. Bundesliga / Nachbericht: SpVgg Greuther Fürth – 1. FC Heidenheim

Fußball Regionalliga Bayern / Nachbericht: FC Bayern II – TSV Aubstadt

Moderator: Tom Meiler