Blickpunkt Sport: Die Highlights der 3. Liga

Bayerisches Derby in der 3. Liga: Im Grünwalderstadion will die SpVgg Bayreuth Punkte für den Abstiegskampf sammeln. Der TSV 1860 München sucht weiterhin nach einer konstanten Form und will sich mit einem Sieg stabilisieren. Für den FC Ingolstadt geht es nach Köln.

Für die Frauen des FC Bayern München geht es bei dem Heimspiel gegen den SC Freiburg um viel: Die Münchnerinnen stehen an der Spitze der Tabelle der Frauen-Fußball-Bundesliga. Doch der VfL Wolfsburg sitzt ihnen im Nacken. Außerdem gibt es das vierte Spiel im bayerischen Eishockeyfinale zwischen dem EHC München und dem ERC Ingolstadt zu sehen.