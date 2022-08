Blickpunkt Sport: Die Highlights der 3. Liga

Der 5. Spieltag in der 3. Liga hält zunächst die Partien des TSV 1860 München und des FC Ingolstadt 04 für die bayerischen Fußballfans bereit. Ingolstadt, mit zehn Punkten gut in die Saison gestartet, tritt bei Aufsteiger RW Essen an, die Löwen haben bereits am Freitagabend den Halleschen FC zu Gast. Blickpunkt Sport zeigt ausführliche Zusammenfassungen beider Partien und dazu das Drittliga-Telegramm.

In der Regionalliga Bayern kommt es zum Topspiel zwischen dem 1. FC Schweinfurt 05 und dem FC Bayern München II. Nur wer gewinnt, bleibt vorerst am Spitzenduo DJK Vilzing und SpVgg Unterhaching dran.

Ihr Moderator ist Tom Meiler.