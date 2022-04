Blickpunkt Sport: Die Highlights der 3. Liga

Es geht in die entscheidende Phase im Fußball. Und in kaum einer deutschen Fußballliga geht es so spannend zu wie in der 3. Liga. Dort hat der Ausstieg des insolventen Vereins Türkgücü die Tabelle noch einmal gehörig durcheinander gewirbelt. Der TSV 1860 ist plötzlich mitten im Aufstiegsrennen - und trifft mit dem 1. FC Saarbrücken auf einen direkten Konkurrenten.

In der zweiten Liga geht es für den FC Ingolstadt um die letzte Chance auf den Klassenerhalt. Sehen Sie die Zusammenfassung des Kellerduells gegen den FC Erzgebirge Aue. Außerdem die Vorschau zum Kracher in der Frauenbundesliga: Wolfsburg gegen Bayern München. Sowie ein Blick in die Regionalliga: Illertissen empfängt die SpVgg Unterhaching.