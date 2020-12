Blickpunkt Sport: Die Highlights aus der 3. Liga und Wintersport

Der TSV 1860 München reist zu Viktoria Köln. Die Löwen selbst sind, wie die Viktoria, seit vier Partien ohne Sieg, haben aber die letzten drei Spiele nicht verloren. "Wir können an guten Tagen jede Mannschaft schlagen. Bisher hatten wir in jedem Spiel die Möglichkeit, drei Punkte zu holen“, sagt Trainer Michael Köllner, der seinem Team trotz der Negativserie eine intakte "Gemütslage“ attestiert. Allerdings erwartet der Coach ein "extrem schweres Spiel.“ Denn "gegen einen angezählten Gegner ist es immer schwer!“

Türkgücü abgesagt

Türkgücü München sollte am 14. Spieltag den bayerischen Rivalen aus Unterhaching empfangen. Das Nachholspiel in Rostock hatten die Münchner am Mittwoch mit 0:2 verloren. Im Duell mit dem TSV 1860 München trennten sich die Teams am 13. Spieltag mit einem Unentschieden. Gegen die Spielvereinigung, die nach der 0:2-Niederlage beim Halleschen FC weiterhin Kontakt zum Tabellenkeller hat, stand ein Dreier auf der Wunschliste. Wegen einem Coronafall bei Tükgücü, wurde das Spiel abgesagt

FC Ingolstadt – VfB Lübeck

Der FC Ingolstadt empfängt am 14. Spieltag den VfB Lübeck. Wir übertragen die Partie am Samstag ab 14 Uhr live im BR Fernsehen und im Stream.