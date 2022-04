Blickpunkt Sport: Die Highlights aus der 3. Liga und mehr

Der TSV 1860 München blicken in Richtung der Aufstiegsplätze. Durch einen Sieg gegen den VfL Osnabrück wollen die Löwen noch näher dran und den Tabellennachbarn in die Schranken weisen. Die Würzburger Kickers könnten dem TSV einen Bärendienst erweisen und bei der auf dem Aufstiegs-Relegationsplatz liegenden Eintracht aus Braunschweig zählbares entführen. Beide Partien zeigen wir in einer ausführlichen Zusammenfassung.

Dazu blicken wir zurück auf die 2. Fußball-Bundesliga sowie auf die Regionalliga-Partie SpVgg Unterhaching gegen SpVgg Bayreuth. Zudem küren wir den Bayerntreffer des Monats März.