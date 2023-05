Blickpunkt Sport - der vorletzte Spieltag der 3. Liga

Nur noch zwei Spieltage - dann ist eine lange Saison im deutschen Fußball zu Ende. Die FC Bayern Frauen können bei einem Sieg über Leverkusen schon vorzeitig über den Titel jubeln,

Bayreuth auf Abschiedstour

In der 3. Liga ist die SpVgg Bayreuth auf Abschiedstour. Die Oberfranken stehen als Absteiger in die Regionalliga Bayern fest und gastieren am 37. Spieltag bei Dortmund II. Der FC Ingolstadt hat eine turbulente Saison hinter sich - das große Ziel Aufstieg wurde klar verfehlt, es bestand sogar die Gefahr eines Abstiegs. Die Schanzer reisen zu Erzgebirge Aue.

Auch der TSV 1860 München ging mit großen Aufstiegsambitionen in die neue 3. Liga-Saison. Doch auch ein Trainerwechsel brachte nicht den erhofften Erfolg - die Löwen rangieren im gesicherten Mittelfeld. Zu Gast im Giesinger Stadion ist am Freitag Waldhof Mannheim.