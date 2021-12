Blickpunkt Sport am Sonntag mit Jonas Deichmann

Der Bart ist ab: Jonas Deichmann ist von seiner unglaublichen Weltumrundung per Mega-Triathlon zurückgekehrt. Dem Münchner gelang es, in 14 Monaten 120 Ironman-Triathlons, bestehend aus 450 Kilometer Schwimmen, 5.000 Kilometer Laufen und 21.500 Kilometer Radfahren, zu absolvieren.

Damit stellte er einen neuen Weltrekord auf, der seinesgleichen sucht. Der 34-Jährige konnte während seiner Reise auf einen ständigen Wegbegleiter zählen – den Bart. Dieser wurde letztendlich zu seinem Markenzeichen, diente aber zugleich dem Schutz vor Quallen und Kälte. Außerdem befolgte der Extremsportler damit stets sein Motto: "Ein großes Abenteuer braucht einen großen Bart.“

Jonas Deichmann - am Sonntag zu Gast bei Blickpunkt Sport

Da die Reise des Deutschen am Montag in München endete, stand unmittelbar nach seiner Ankunft der Frisörbesuch auf dem Programm. Dort ging es nicht nur den Haaren, sondern auch dem Bart an den Kragen. Denn wie er BR24 Sport mitteilte, sei der Bart mittlerweile "ein bisschen zu lang und unbequem geworden.“

Dennoch konnte sich der Triathlet schlussendlich nicht vollumfänglich von seiner Mähne trennen: ein bisschen Haarwuchs rund um den Mund ließ er sich stehen. Womöglich lässt Deichmann den Bart bei seinem nächsten großen Abenteuer 2023 sogar wieder wachsen.

Zunächst ist er allerdings erstmal am Sonntag um 21.45 Uhr live im Blickpunkt Sport zu sehen. Dort wird der Weltrekordler spannende Details seines Ultra-Triathlons verraten, über Höhen und Tiefen während seiner Reise sprechen und sicherlich auch einige Worte über seinen ehemaligen Rauschebart verlieren.

Die Themen:

Die Fußball Bundesliga aktuell:

VfB Stuttgart – Hertha BSC

Borussia Mönchengladbach – SC Freiburg

Fußball Bundesliga-Nachberichte:

FC Augsburg – VfL Bochum

Borussia Dortmund - FC Bayern

Der FC Bayern nach dem Spitzenspiel

Wintersport aktuell

... Außerdem fasst unser senegalesischer Taxifahrer Cissé das Fußballwochenende auf seine ganz eigene Art zusammen.