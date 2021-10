Blickpunkt Sport am Samstag: Die Highlights der 3. Liga

Der 14. Spieltag der 3. Liga steht im Mittelpunkt der Sendung. Wir berichten ausführlich vom Heimspiel des TSV 1860 München gegen den SC Freiburg II und zeigen weitere Highlights der 3. Liga im "Telegramm".

Außerdem blicken wir zurück auf das DFB-Pokalspiel der Frauen zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt, dem Freitagabendspiel der 2. Bundesliga, SV Darmstadt 98 - 1. FC Nürnberg.

In Nürnberg wird in dieser Woche der Fußball-Kulturpreis an Clarence Seedorf verliehen.

Ihr Gastgeber ist Tom Meiler.