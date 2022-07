Blickpunkt Sport am Samstag: die Highlights aus der 3. Liga

Die 3. Fußball-Liga startet in ihre Saison 2022/23. Mit dem BR sind die Fußballfans dabei immer auf Ballhöhe. Am ersten Spieltag überträgt die ARD das Top-Spiel Dynamo Dresden gegen TSV 1860 München. Die Highlights gibt es dann wie gewohnt bei Blickpunkt Sport im BR Fernsehen und hier im Stream am Samstagabend ab 17.15 Uhr.

Nicht nur die Löwen sind dann zu sehen, sondern auch ein Ab- und ein Aufsteiger aus Bayern: Der FC Ingolstadt 04 empfängt die SpVgg Bayreuth, die nach mehr als 30 Jahren zurück im deutschen Profifußball ist und gleich eine Überraschung schaffen will.