Blickpunkt Sport am Samstag: Die Highlights aus der 3. Liga

In der 3. Liga kommt es am Samstag zu einem Duell der Traditionsvereine. Der 1. FC Kaiserslautern empfängt den TSV 1860 München. Die Stimmung auf dem Betzenberg wird hitzig sein - 20.000 Zuschauer sind zugelassen - auf den TSV 1860 München wartet eine Mega-Kulisse, 1.000 Tickets gehen dabei an die Löwen-Fans.

In der Regionalliga Bayern treffen in der Partie FC Bayern München II - SpVgg Unterhaching die beiden Drittligaabsteiger und Meisterschaftsmitfavoriten aufeinander.

