Blickpunkt Sport am Samstag: Die Highlights aus der 3. Liga

Der TSV 1860 München ist mit einem Sieg und einem Unentschieden sehr ordentlich in die Saison gestartet und blieb in beiden Spielen ohne Gegentor. Etwas verhaltener war der Saisonbeginn bei Türkgücü München: Die Mannschaft spielte zwei Mal Remis gegen Verl und Halle. Nun stehen sich beide Teams am 3. Drittliga-Spieltag im Stadtderby gegenüber.

