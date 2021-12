LIVE am 18.12.2021

Blickpunkt Sport am Samstag: 3. Liga, Eishockey und mehr

Türkgücü München trifft in der 3. Liga auf den SC Verl. In der Basketball-Bundesliga ist medi Bayreuth zu Gast bei den Löwen Braunschweig. Der EHC München empfängt die Düsseldorfer EG in der DEL - dies und mehr sind die Themen von Blickpunkt Sport.