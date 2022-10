Blickpunkt Sport: 3. Liga, Ski-Weltcup, DEL und mehr

Zweiter gegen Dritter heißt es am Samstag in der 3. Liga: Der TSV 1860 München empfängt den SV Wehen Wiesbaden und will mit einem Sieg den direkten Konkurrenten aus Hessen auf Abstand und gleichzeitig den Druck auf Tabellenführer SV Elversberg hoch halten. Für die Mannschaft von Trainer Michael Köllner ist es der erste Heimauftritt nach der 1:2-Niederlage gegen den FC Ingolstadt vor zwei Wochen. Die Spieler haben also noch etwas gutzumachen bei den Löwenfans.

Klangvolle Namen auch in der Regionalliga Bayern: Wir blicken auf die Freitagspartie zwischen den zweiten Mannschaften des FC Bayern und des 1. FC Nürnberg. Für Bayern-Coach Martin Demichelis könnte es das letzte Spiel sein. Gerüchten zufolge steht der argentinische Weltmeister vor einem Wechsel zum Traditionsklub River Plate Buenos Aires.

Bayerisches DEL-Duell und Weltcupauftakt in Sölden

In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beobachten wir die Partie der Straubing Tigers gegen den EHC München. Dazu blicken wir auf den Weltcupauftakt der Alpinen in Sölden. Am Samstag eröffnen die Frauen mit dem Riesenslalom auf dem Rettenbachferner den Weltcupwinter. Mit dabei: Marlene Schmotz und Jessica Hilzinger.

Ihr Moderator ist Tom Meiler.