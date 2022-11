Blickpunkt Sport: 3. Liga, Regionalliga, NFL und mehr

DFB-Präsident im Interview und NFL in München

DFB-Präsident Bernd Neuendorf ist am Samstag in München zur Verleihung des Ehrenamtpreises des Bayerischen Fußballverbands. Eine Woche vor Start der Weltmeisterschaft in Katar spricht Neuendorf am Rande der Veranstaltung im BR-Exklusivinterview.

Am Sonntag ist die NFL zu Gast in München. Blickpunkt Sport schaut voraus auf das große Showmatch zwischen den Seattle Seahawks und den Tampa Bay Buccaneers um ihren Superstar Tom Brady.

Ihr Moderator ist Tom Meiler.