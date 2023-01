Blickpunkt Sport: 3. Liga, Eishockey, Wintersport und mehr

LIVE am 14.01.2023

Der TSV 1860 München empfängt in der 3. Liga Waldhof Mannheim zum Auftakt ins neue Jahr. Außerdem stürzen sich die alpinen Skirennläufer in Wengen auf die Piste und in der Eishockey-Bundesliga empfangen die Straubing Tigers Frankfurt.