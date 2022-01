Blickpunkt Sport: 3. Liga, Basketball und Wintersport

Während Bundesliga und 2. Bundesliga pausieren, rollt der Ball an diesem Wochenende in der 3. Liga. Schon am Freitagabend empfangen die Würzburger Kickers den SC Freiburg II. Drei Punkte sind da Pflicht für die Mannschaft von Trainer Danny Schwarz. Am Samstag ist dann Schlusslicht TSV Havelse bei Türkgücü München zu Gast - auch die Münchner müssen im Kampf um den Klassenerhalt jetzt dringend mal wieder punkten.

Blickpunkt Sport zeigt ausführliche Zusammenfassungen von beiden Partien.

Klassiker in der Basketball-Euroleague

Außerdem in der Sendung: Ein Rückblick auf das deutsche Duell in der Basketball-Euroleague zwischen dem FC Bayern und Alba Berlin. Dazu werfen wir einen Blick zum Ski-Weltcup der Frauen in Garmisch-Partenkirchen und beleuchten die Rückkehr der Sportfans in die Stadien und Hallen an diesem Wochenende.

Moderation: Tom Meiler