Bleibt Arne Maier beim FC Augsburg? "Fühle mich super wohl"

Es war ein Geistesblitz, den Arne Maier da am Samstagnachmittag hatte. Im Fußball-Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln schickte er einen langen Ball von rechts draußen in den Strafraum. Direkt auf die Brust von Florian Niederlechner - der Mittelstürmer des FC Augsburg musste die Kugel anschließend nur noch im Tor unterbringen.

Das Tor war das 1:3 - und damit keimte in Schwaben zumindest noch einmal Hoffnung auf. Am Ende unterlag der FCA aber trotzdem 1:4 gegen den Europapokalanwärter. "Aber wir wollen uns damit jetzt so nicht lange aufhalten, sondern haben am Sonntagabend wieder die neue Chance", sagte Arne Maier in der Sendung "Blickpunkt Sport" im BR Fernsehen. "Und da wollen wir es festmachen aus eigener Kraft."

Augsburg braucht einen Punkt aus zwei Spielen

Es, das ist der Klassenverbleib in der Bundesliga, am kommenden Sonntag tritt der FCA bei RB Leipzig an (19.30 Uhr in der Radio-Livereportage im BR24Sport-Livecenter). So gut wie gerettet sind die Augsburger in der Bundesliga ja schon. Ein Pünktchen brauchen sie aus den verbleibenden zwei Spielen noch, was auch ein Verdienst von Stammspieler Maier ist. Der auch sagt: "Ich fühle mich in Augsburg super wohl."

Dabei ist Maier ganz woanders aufgewachsen. "Die Entfernung von Augsburg nach Berlin ist nicht gleich um die Ecke." Freunde und Familie fehlen ihm. Der gebürtige Ludwigsfelder durchlief im Nachwuchsleistungszentrum von Hertha BSC alle Jugendmannschaften. Vorläufiger Höhepunkt: die A-Jugendmeisterschaft 2018. Seit der U15 geht er zudem fürs Nationalteam aufs Feld, bis zur U21 wohlgemerkt, mit der er 2021 als Kapitän Europameister geworden ist.

Im Tausch mit Marco Richter zum FCA gekommen

Mittlerweile ist Maier 23 Jahre alt. Über Berlin und eine Leihe nach Bielefeld kam er im vergangenen Jahr nach Augsburg, der Klub hat ihn von der Hertha mit einer Kaufoption ausgeliehen, im Gegenzug wechselte für ihn das Augsburger Eigengewächs Marco Richter nach Berlin. Beim Klassenverbleib soll er bleiben - und das ist auch in seinem Sinne: "Stand jetzt kann es gut sein, dass ich in der nächsten Saison das Trikot des FC Augsburg noch tragen werde", sagt er im BR.

Dann soll sich aber möglichst etwas verändern. "Natürlich hat der FCA in Zukunft andere Ambitionen. Also nicht jedes Jahr gegen den Abstieg zu spielen", sagt der Mittelfeldspieler. Weg vom Abstiegskampf, das hören die Augsburger Fans vermutlich gerne. Und auch persönlich sieht Maier sich noch nicht am Ende der Entwicklung.