Bleibt Alaba bei Bayern? Rummenigge "vorsichtig optimistisch"

David Alaba wurde in der aktuellen Saison von FC-Bayern-Trainer Hansi Flick von der Linksverteidiger-Position in die Innenverteidigung versetzt. Dort entwickelte sich der 28-Jährige, der seit 2009 im Verein ist, in kürzester Zeit zum unumstrittenen Abwehrchef.

Allerdings ist Alabas Zukunft beim deutschen Rekordmeister offen. Der FC Bayern will den 2021 auslaufenden Vertrag verlängern. Dies unterstrich Rummenigge am Dienstag erneut. Alaba zögerte bisher. Zu seiner Zukunftsplanung hat sich der österreichische Nationalspieler bisher noch nicht geäußert. Sein Fokus liege aktuell ausschließlich auf dem Finalturnier der Champions League, sagte er nach dem 4:1-Sieg gegen den FC Chelsea.

Alaba ist neben Thomas Müller, Manuel Neuer, Jérôme Boateng und Javi Martínez einer der Spieler, die schon beim Champions-League-Sieg 2013 dabei waren. Der damals 21-Jährige spielte auf der Linksverteidigerposition. Mittlerweile ist er zum "Häuptling" (O-Ton Rummenigge) in der Abwehrkette geworden. "Er ist der erste Spieler, der wieder auf diesem Niveau wie der Franz (Beckenbauer, Anm.d.Red.) damals gespielt hat", lobte Rummenigge.

Noch kein Angebot für Thiago - Coutinho auf jeden Fall weg

Unklar ist derzeit auch noch die Zukunft von Mittelfeldstratege Thiago. Der Spanier will die Bayern verlassen, aber anscheinend gibt es weiterhin noch keine konkreten Interessenten. "Es ist bekannt, dass er etwas Neues machen will. Wenn ein Verein auf uns zukommt und eine faire Ablöse bietet, werden wir uns damit befassen", sagte Rummenigge.

Der Brasilianer Philippe Coutinho wird den Rekordmeister dagegen auf jeden Fall verlassen. Nicht aus sportlichen, sondern vor allem aus finanziellen Gründen, wie Rummenigge betonte. Der FC Bayern könne angesichts der Coronakrise "in dieser auch für uns wirtschaftlich schwierigen Zeit keine weiteren Invests in dieser Größenordnung vornehmen." Coutinho ist von Champions-League-Gegner FC Barcelona ausgeliehen, nach dem Finalturnier in Lissabon läuft sein Vertrag aus.