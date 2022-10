"BlackBike" – Indoor-Cycling-Trend zwischen Tanz und Sport

Das "BlackBike“ begeistert Münchnerinnen und Münchner, mit Studios in Schwabing und in der Hofstatt. Es ist ein unvergessliches Erlebnis zwischen Tanz und Sport. Mit dem Schritt in diesen dunklen Raum, mit jedem Tritt in die Pedale soll man den Alltag hinter sich lassen, alles abschütteln, und in die eigene Kraft kommen.

"Es ist ein High-Intensity-Training, und wir sitzen nicht wie beim normalen Fahrradfahren auf dem Fahrrad. Sondern wir stehen die meiste Zeit. Und dadurch, dass wir auch eine komplett andere Haltung haben, also das wir das Gewicht nach hinten verlagern, trainiert man dabei den gesamten Körper. Und wir machen total viele unterschiedliche Übungen - und das Ganze läuft immer zum Takt der Musik ab.“ Maxi, Mitgründerin von BlackBike

Andere Art der Bewegung

Vor vier Jahren gründete Maxi, zusammen mit ihren Freundinnen Lena und Chiara das Unternehmen: "BlackBike“. Auf die Idee kamen die Drei während ihres Auslandssemesters in Kalifornien, wo sie ihre Liebe zum Indoor-Cycling entdeckten.

Mit "BlackBike“ entschlossen sie sich, das Modell nach Deutschland zu holen und in etwas ganz Neues zu verwandeln. Mit Handtuch und Hanteln fühlt man sich nun auf dem BlackBike-Trip wie in einer Energiewolke – und vergisst Raum und Zeit. Der Körper bewegt sich auf dem Fahrrad, auf eine Art, die man sonst wohl kaum kennt.

Ein "Motivator" ist immer dabei

Die BlackBike-Session bewegt sich zwischen Ausdauertraining, Tanz und Meditation. Dabei wird das stark amerikanisierte Training ständig von einem "Motivator“ angefeuert. Es geht darum, über die eigenen Grenzen hinaus zu wachsen, aber auch darum, in die eigene Mitte zu kommen.

"Wir haben ruhige Phasen, wir haben extrem laute Phasen, wo wir uns gegenseitig anheizen, dann machen wir wieder komplett andere Sachen. Also, es ist eine extreme Abwechslung – dass man einfach vom einem ins nächste mitgerissen wird. Also, man öffnet immer wieder, mit jedem Song, immer wieder eine neue Tür“ – Maxi, Mitgründerin von BlackBike

Wie eine "Choreo im Dunkeln"

Es fühlt sich an, als würde man im Club feiern, als gäbe es kein Morgen. Und das auf dem einfachen Sattel eines schwarzen Fahrrads. "Es ist eine Art Choreo. Aber am Ende ist es halt dunkel in dem Raum. Jeder macht sein eigenes Tempo, und die Leute lassen sich einfach von der Stimmung anstecken“, so beschreibt Gründerin Maxi das Training.

Die aufgeheizte Energie im Raum ist wirklich ansteckend und auch anstrengend. Das wird mit jedem Tritt, jedem Beat, mehr und mehr spürbar. "Wir wollen, dass die Leute mit dem Schritt, wenn sie in den Raum reingehen, dass sie die ganze Realität draußen lassen! Und, dass sie dann diese 45 Minuten einfach für sich nutzen“, erzählt Maxi.

Anstrengend, aber motivierend

Nach dem Training sieht man viele zufriedene knallrote Gesichter den schwarzen Raum verlassen. Alle wirken begeistert: "Weil die Musik einfach so cool ist, ist es, wie wenn man zum Feiern gehen würde! Und dabei macht man dann auch noch Sport!“ findet Marlena, eine der Sportlerinnen nach der Session. Auch Lisa ist überzeugt, dass der Sport sich als Gruppentraining lohnt: “Hat Spaß gemacht. Also, man schwitzt ab Minute fünf gleich total. Stimmung ist super! Anstrengend, motivierend, weil sie ein bisschen eine psychologische Ebene auch mit reinbringen“.

Die BlackBike-Session lässt einen schwitzen, gibt aber auch Raum zum Nachdenken. Leider ist die Session kostspielig, dafür aber auch luxuriös gestaltet. Es sind immerhin 45-Minuten Me-Time und Power.