Bitterer Einstand für Nürnberger Youngster-Keeper: 1:3 in Bochum

Nach einem Doppelpass zwischen Robert Tesche und Danilo Soares ließ der dem Nürnberger Keeper keine Chance und donnerte die Kugel (9.) ins lange Eck zum 1:0 für den VfL Bochum. Die nächste Bewährungsprobe (29.) absolvierte er exzellent, als Lee allein vor seinem Tor aufgetaucht war und satt mit dem rechten Fuß abzog. Bei seinem nächsten Einsatz entglitt ihm der nasse Ball (39.), Simon Lorenz konnte zum 2:0 abstauben. Die Latte verhinderte (43.) den nächsten Bochumer Treffer durch Danny Blum. Dann ließen den jungen Nürnberger Keeper auch noch seine Vorderleute in Stich, Manuel Wintzheimer stand völlig frei im Strafraum und konnte den etwas unglücklich agierenden Willert (45.) problemlos zum 3:0 überwinden.

1. FCN eine Halbzeit mit wenig Offensivansätzen

Nürnberg hingegen vergab in der ersten Hälfte die wenigen guten Offensivansätze. So hatte Robin Hack (5.) aus etwa 17 Metern abgezogen, Manuel Riemann ließ die Kugel nach vorne abprallen. Danach stocherte Michael Frey nach dem Ball, brachte ihn aber nicht unter.

1:3, Abseitsentscheidung verhindert den Anschlusstreffer

In der zweiten Halbzeit kam der 1. FC Nürnberg dann doch noch fast heran. Asger Sörensen gelang (63.) das 1:3. Den Anschlusstreffer verhinderte dann aber eine Abseitsentscheidung (72.) gegen einen Treffer durch Frey nach Sichtung der Videobilder. Bochum brachte den ersten Heimsieg dieser Saison durch eine geschickte Verteidigung noch über die Zeit. Der Club hingegen hat nun seine vierte Partie in Folge sieglos gestaltet. Der eigentlich mit Aufstiegsambitionen in die Saison gestartete 1. FC Nürnberg hat nun als Tabellen-Elfter bereits neun Punkte Abstand auf Rang drei.