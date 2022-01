Bittere Last-Minute-Niederlage für Würzburg

Unglücklicher Kickers-Rückstand

In der ersten Hälfte erlebten die Kickers ganz bittere Minuten. Obwohl Würzburg diszipliniert und aggressiv auftrat, gingen die Gäste kurz vor dem Seitenwechsel (41.) in Führung. Pascal Sohm nutzte eine Hereingabe am Fünfmetrraum und nickte locker ein. Bis dahin war von Waldhof Mannheim, abgesehen von einem Abseitstreffer nach zwei Minuten, wenig zu sehen.