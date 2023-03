Bittere Box-Nacht: Tina Rupprecht verliert engen WM-Kampf

Die beiden Boxerinnen tippelten über den blauen Ringboden in Fresno, sie trafen abwechselnd. Mal war die Augsburgerin Tina Rupprecht aktiver - und nach Punkten vorne. Dann meldete sich die US-Amerikanerin Seniesa Estrada zurück in der Nacht zum Sonntag und übernahm wieder die Führung. "Es ist einfach ein enger Kampf", sagte die BR-Expertin Tina Schüßler immer wieder.

Beide Boxerinnen standen die zehn Runden durch - und ließen sich feiern. So recht wusste auch Schüßler im BR-Studio nicht, wer sich da denn jetzt durchgesetzt haben könnte. Schließlich hatte sich just in dieser letzten zehnten Runde Rupprecht noch einmal zur Galaform aufgeschwungen - und markante Treffer gelandet. Es war letztlich einer der besten Kämpfe in der Geschichte des Frauenboxens.

Ringrichter entscheiden einstimmig für Estrada

Trotzdem entschieden alle drei Ringrichter am Ende gegen sie: Mit 100:90 Punkten hat sich Estrada jeweils durchgesetzt. Die US-Amerikanerin ist neue Weltmeisterin der Verbände WBA und WBC. "Ich habe es nicht so eindeutig gesehen", sagte Schüßler. "Aber das ist Amerika, das ist ein schweres Los für Tina. Schade."

Für Rupprecht bleibt, so komisch es klingt, ihre bislang erste Niederlage im 14. Profikampf ihr bester Boxabend überhaupt. Schließlich galt vor dem Kampf "Superbad", so ihr Kampfname, Estrada als Nummer eins. "Tiny Tina" Rupprecht als Nummer zwei im Minimumgewicht.

Rupprechts Trainingscamp zahlt sich aus

Von Beginn war es ein eben dieser spannende Fight zwischen den beiden Weltmeisterinnen, in der einmal die eine, dann die andere die Nase vorne hatte. Runde um Runde verging - und die beiden Boxerinnen wurden nicht müder. Sie triezten sich zu Höchstleistungen.

Rupprecht hatte zuletzt eigens ein Trainingscamp eingelegt - und das hatte sich gelohnt. Ihren Job als Lehrerin hat sie dafür auf zweimal in der Woche reduziert, siebenmal die Woche stand Training auf dem Programm. "Das wird mein bisher schwerster Kampf, aber ich war noch nie so fit und möchte ihn zu 100 Prozent gewinnen", sagte Rupprecht vor dem Sonntag. Und sie war auf einem guten Weg dazu.