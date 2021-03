Bitter für den FC Bayern: Lewandowski fällt vier Wochen aus

Die Verletzung hatte sich der polnische Nationalspieler im WM-Qualifikationsspiel gegen Andorra zugezogen. Beim Spiel am Sonntagabend erzielte der 32-Jährige die ersten beiden Treffer, ehe er nach 60 Minuten nach einem Zusammenprall vom Feld musste. Lewandowski war danach vorzeitig nach München zurückgereist, dort wurde von der medizinischen Abteilung des deutschen Rekordmeisters die Diagnose erstellt. teilte der Rekordmeister mit.

Ohne Lewandowski gegen Leipzig und Paris

Damit fehlt der Superstürmer den Münchnern im Kampf um die Meisterschaft und in der Champions-League. Chefcoach Hansi Flick muss sich aber zunächst für das anstehende Bundesliga-Duell mit Leipzig am Samstag einen Plan B überlegen, denn auch Alphonso Davies (Rote Karte) und Jérôme Boateng (5. Gelbe Karte) stehen ihm gesperrt nicht zur Verfügung.

Positionsgetreuer Ersatz wäre Backup Eric Maxim Choupo-Moting, der in Pokal und Bundesliga viermal in der Startelf stand. Auch Top-Vorbereiter Thomas Müller wurde in der Vergangenheit schon ganz vorne eingesetzt. Ein klassischer Eins-zu-Eins-Ersatz ist aber nicht die zwangsläufige Variante. Flick könnte auch auf das Trio Serge Gnabry, Leroy Sané und Kingsley Coman setzen; dahinter könnte Müller in der Rolle als Vorlagen-Experte glänzen.

Starstürmer fehlt gegen PSG

Auf Europas Bühne steht den Bayern zudem ein Kräftemessen gegen den letztjährigen Finalgegner Paris Saint-Germain und deren Superstars Neymar und Kylian Mbappé ohne den treffsicheren Torjäger bevor. Nicht nur für das Viertelfinal-Hinspiel am Mittwoch (06.04.21) in der Münchner Arena braucht Flick dafür eine starke Lösung. Das Rückspiel findet nur sechs Tage später in Paris statt.

Rekordjagd gestoppt

Die längere Zwangspause ist jedoch nicht nur für die Ziele des Clubs vor dem Saisonfinale, sondern auch für die persönliche Rekordjagd des Angreifers schmerzlich. Sollte Lewandowski nach rund vier Wochen zurückkehren, hätte er in der wegweisenden Saisonphase fünf Bundesligaspiele sowie eventuell auch noch ein mögliches Halbfinal-Hinspiel in der Königsklasse verpasst. Der 32-Jährige ist mit 35 Bundesliga-Toren in 25 Spielen auf dem besten Weg, den Uralt-Rekord von Gerd Müller zu knacken.